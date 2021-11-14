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مرأة

اليوم العالمي للسكري: أهمية ضبط ضغط الدم لدى مرضى السكر

صدى البلد

في جميع أنحاء العالم ، أصبح مرض السكري مشكلة صحية شائعة. . يقول الدكتور سوجوي جوش ، الأستاذ بقسم الغدد الصماء ، معهد الدراسات العليا والبحوث الطبية في كولكاتا ، إن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يجتمعان في الواقع ، ويشار إليهما باسم "التوائم الشريرة".

يوضح الطبيب أنه في مرض السكري من النوع 2 ، توجد مقاومة للأنسولين تؤدي إلى تراكم السكر في الدم. هذا يحفز إنتاج المزيد من الأنسولين والذي بدوره يجعل الجسم يحتفظ بالملح والسوائل ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفقا لINDIANEXPRESS

 

وهناك عامل آخر وهو أنه بمرور الوقت يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم ويؤدي إلى تصلب جدرانها مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

 

 عند وجود كل من ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 ، يكون هناك خطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بالإضافة إلى مضاعفات أخرى مثل أمراض الكلى واعتلال الشبكية.

 ومن ثم ، فمن المهم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وكذلك نسبة السكر في الدم ، "يحذر الدكتور غوش.

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ويضيف أنه بالنسبة لمرضى السكر ، فإن انخفاض ضغط الدم قد يوفر حماية أكبر ضد السكتة الدماغية ، مما يجعل من الضروري مراقبة ضغط الدم بانتظام إلى جانب فحص مستويات السكر في الدم وإجراء تغييرات في نمط الحياة. في حين أنه من المستحسن فحص ضغط الدم في عيادة الطبيب ، فقد لا يكون ذلك ممكنًا عمليًا على أساس منتظم. مثلما يمكن للمرء تتبع نسبة السكر في الدم في المنزل باستخدام أجهزة قياس جلوكوز الدم المدمجة ، هناك أجهزة مراقبة رقمية لضغط الدم متاحة والتي تتيح للفرد قياس ضغط الدم بسهولة في المنزل ".

يقول الطبيب إن هناك بعض الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للتأكد من أن ضغط الدم قيد الفحص وأن القراءات تخرج بدقة:

قياس ضغط الدم في نفس الوقت وبنفس الظروف كل يوم.
- الجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق قبل القياس.
- عدم التدخين أو الأكل أو ممارسة الرياضة أو شرب الشاي أو القهوة أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين قبل نصف ساعة على الأقل من أخذ القراءة.
- التأكد من أن المثانة فارغة لأن امتلاء المثانة يمكن أن يبالغ في القراءات.
- استخدام رباط ضغط الدم بالحجم الصحيح ووضعه بشكل صحيح على الذراع العارية فوق الكوع وتثبيته بإحكام.
- الجلوس مع وضع الساقين غير متقاطعتين والقدمين على الأرض مع دعم الذراعين على مستوى القلب. ولا توجد حركة أثناء القياس.
- يجب على المرء أيضًا أن يأخذ ثلاث قراءات مع متوسط ​​آخر قياسين يعتبران قراءة ضغط الدم.

"يمكن لهذه التدابير البسيطة أن تقطع شوطًا طويلاً في ضمان قياس ضغط الدم الدقيق في المنزل. نظرًا لأن الوباء أدى إلى ارتفاع في التطبيب عن بعد ، فإن قياس ضغط الدم في المنزل مهم للأطباء لعلاج ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال. إلى جانب المراقبة المنتظمة لسكر الدم ، سيضمن هذا العلاج الصحيح لكل من مرض السكري وضغط الدم المرتفع "، كما يستنتج الطبيب.

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