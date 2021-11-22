رفع حالة الاستنفار والتأهب بالإسكندرية لـ سوء الأحوال الجوية

وجه محافظ الإسكندرية برفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية ويوجه بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، نظراً للتغيرات المفاجئة وموجة الطقس غير المتوقعة.

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وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم.

وتضمنت التعليمات:

تقليل التحرك بالسيارات خلال الساعات القادمة، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .

عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

ونشرت المحافظة أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125