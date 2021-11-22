BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية - American Music Awards لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس.

استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية بالجوائز وتقديم فقرات فنية إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم.

فرقة BTS

قادت أوليفيا رودريجو وذا ويكند الترشيحات بسبعة وستة اختيارات على التوالي، فيما نال كل من باد باني وجيفون خمسة ترشيحات، وتم التصويت على أسماء الفائزين من قبل الجمهور.

حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter.

كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا.

أوليفيا رودريجو

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الموسيقى الأمريكية:

فنان العام

BTS

أفضل فنان صاعد

أوليفيا رودريجو

أفضل تعاون غنائي

دوجا كات وسزا Kiss Me More

أفضل أغنية تريند

ميجان ذا ستاليون عن أغنية Body

أفضل فيديو كليب

ليل ناز Call Me By Your Name

كاردي بي

أفضل مغني بوب

إيد شيران

أفضل مغنية بوب

تايلور سويفت

أفضل جروب بوب

BTS

أفضل ألبوم بوب

تايلور سويفت evermore

أفضل أغنية بوب

BTS عن أغنية Butter

أفضل مغني هيب هوب

درايك

أفضل مغنية هيب هوب

ميجان ذا ستاليون

أفضل أغنية هيب هوب

كاردي بي Up

أفضل مغني R&B

ذا ويكند

أفضل مغنية R&B

دوجا كات

أفضل ألبوم R&B

دوجا كات عن Planet Her

بيكي جي

أفضل مغني لاتيني

باد باني

أفضل مغنية لاتينية

بيكي جي