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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

فرقة BTS الكورية
فرقة BTS الكورية

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية - American Music Awards لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس. 

استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية  بالجوائز وتقديم فقرات فنية إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم. 

فرقة BTS

قادت أوليفيا رودريجو وذا ويكند الترشيحات بسبعة وستة اختيارات على التوالي، فيما نال كل من باد باني وجيفون خمسة ترشيحات، وتم التصويت على أسماء الفائزين من قبل الجمهور. 

حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter.

كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا. 

أوليفيا رودريجو 

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الموسيقى الأمريكية:

فنان العام

BTS

أفضل فنان صاعد 

أوليفيا رودريجو 

أفضل تعاون غنائي

دوجا كات وسزا Kiss Me More

أفضل أغنية تريند 

ميجان ذا ستاليون عن أغنية Body

أفضل فيديو كليب 

ليل ناز Call Me By Your Name

كاردي بي 

أفضل مغني بوب 

إيد شيران 

أفضل مغنية بوب 

تايلور سويفت

أفضل جروب بوب 

BTS 

أفضل ألبوم بوب 

تايلور سويفت evermore

أفضل أغنية بوب 

BTS عن أغنية Butter

أفضل مغني هيب هوب 

درايك 

أفضل مغنية هيب هوب 

ميجان ذا ستاليون 

أفضل أغنية هيب هوب 

كاردي بي Up

أفضل مغني R&B

ذا ويكند 

أفضل مغنية R&B

دوجا كات 

أفضل ألبوم R&B

دوجا كات عن Planet Her

بيكي جي

أفضل مغني لاتيني 

باد باني 

أفضل مغنية لاتينية 

بيكي جي

الموسيقى الأمريكية جوائز الموسيقى الأمريكية فرقة BTS كولد بلاي ميجان ذا ستاليون

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