BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية - American Music Awards لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس.
استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية بالجوائز وتقديم فقرات فنية إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم.
قادت أوليفيا رودريجو وذا ويكند الترشيحات بسبعة وستة اختيارات على التوالي، فيما نال كل من باد باني وجيفون خمسة ترشيحات، وتم التصويت على أسماء الفائزين من قبل الجمهور.
حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter.
كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الموسيقى الأمريكية:
فنان العام
BTS
أفضل فنان صاعد
أوليفيا رودريجو
أفضل تعاون غنائي
دوجا كات وسزا Kiss Me More
أفضل أغنية تريند
ميجان ذا ستاليون عن أغنية Body
أفضل فيديو كليب
ليل ناز Call Me By Your Name
أفضل مغني بوب
إيد شيران
أفضل مغنية بوب
تايلور سويفت
أفضل جروب بوب
BTS
أفضل ألبوم بوب
تايلور سويفت evermore
أفضل أغنية بوب
BTS عن أغنية Butter
أفضل مغني هيب هوب
درايك
أفضل مغنية هيب هوب
ميجان ذا ستاليون
أفضل أغنية هيب هوب
كاردي بي Up
أفضل مغني R&B
ذا ويكند
أفضل مغنية R&B
دوجا كات
أفضل ألبوم R&B
دوجا كات عن Planet Her
أفضل مغني لاتيني
باد باني
أفضل مغنية لاتينية
بيكي جي