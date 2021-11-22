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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الإبراهيمية بالإسكندرية يشكون من غرق شوارعهم بمياه الأمطار

صدى البلد

ارسل القارئ محمد زكريا شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غرق شوارع الاسكندرية  بمياه الأمطار.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان محافظه الاسكندريه منطقه الابراهميه شارع سوق الأندلس من غرق الشوارع بعد سقوط الأمطار ولم يتم شفط المياه حتى الآن مما تسبب في غلق المحلات بالمنطقة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى تلفون رقم ٠١٢٧٧١٩٤٨٥٤

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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