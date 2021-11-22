سكان الإبراهيمية بالإسكندرية يشكون من غرق شوارعهم بمياه الأمطار

ارسل القارئ محمد زكريا شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غرق شوارع الاسكندرية بمياه الأمطار.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان محافظه الاسكندريه منطقه الابراهميه شارع سوق الأندلس من غرق الشوارع بعد سقوط الأمطار ولم يتم شفط المياه حتى الآن مما تسبب في غلق المحلات بالمنطقة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى تلفون رقم ٠١٢٧٧١٩٤٨٥٤

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