برلماني : الطرق والمحاور الجديدة ساهمت في إقامة المشروعات التنموية | فيديو

قال النائب عماد خليل ، عضو مجلس النواب ، إن تطوير الطريق الصحراوي الغربي ساهم في المساعدة على اختصار الطريق لمدن الصعيد ، والذي كان يستغرق ساعتين ، مند سنوات قريبة .

وأضاف النائب عماد خليل ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ محاور طرق بنظام عالمي ، والتي ساهمت في إقامة المشروعات التنموية .

وأشار " خليل " إلى أن الطريق منفذة بشكل حضاري وانساني ، متابعا : "الطريق الغربي ده كان زمان من أسوء الطرق في العالم والفرق ده بيوضح تعامل الدولة بشكل يليق مع المواطن " .

وتابع " خليل " : مفيش تنمية أو نقل بضائع مع طرق مكسرة وتسبب حوادث دائمة ، موضحا أن "خياة كريمة " هو أول مشروع على الأرض يفتح التواصل بين السياسيين ورجال الدولة مع المواطنين ؛ لمناقشة المشكلات وحلها .

