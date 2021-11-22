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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : الطرق والمحاور الجديدة ساهمت في إقامة المشروعات التنموية | فيديو

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل ، عضو مجلس النواب

قال النائب عماد خليل ، عضو مجلس النواب ، إن تطوير الطريق الصحراوي الغربي ساهم في المساعدة على اختصار الطريق لمدن الصعيد ، والذي كان يستغرق ساعتين ، مند سنوات قريبة .

 

وأضاف النائب عماد خليل ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ محاور طرق بنظام عالمي ، والتي ساهمت في إقامة المشروعات التنموية  .

 

وأشار " خليل " إلى أن الطريق منفذة بشكل حضاري وانساني ، متابعا :  "الطريق الغربي ده كان زمان من أسوء الطرق في العالم والفرق ده بيوضح تعامل الدولة بشكل يليق مع المواطن " .

 

وتابع " خليل " : مفيش تنمية أو نقل بضائع مع طرق مكسرة وتسبب حوادث دائمة ، موضحا أن  "خياة كريمة " هو أول مشروع على الأرض يفتح التواصل بين السياسيين ورجال الدولة مع المواطنين ؛ لمناقشة المشكلات وحلها . 
 

النائب عماد خليل عضو مجلس النواب الطريق الصحراوي الغربي توك شو الصعيد

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