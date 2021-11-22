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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنعام سالوسة سبق لها الشكوى..أزمات منتجع "زد" مستمرة

أبراج زد
أبراج زد

مازالت أزمات مشروع أبراج زد مستمرة ما بين  الارتفاعات الشاهقة للأبراج وما تسببه المدينة الترفيهية لسكان المناطق المجاورة لها.

وسبق للفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، التضرر من مشروع بناء أبراج "زد" المملوكة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بمدينة الشيخ زايد، وقالت " منذ سنوات وعندما كان الدكتور مصطفى مدبولى وزيراً للإسكان تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانا للمهندس نجيب ساويرس لبناء أبراج عليها بارتفاع 20 طابقا، كما تم تخصيص الحديقة المركزية ومساحتها 60 والخاصة بالمدينة للمشروع، فرفعنا دعوى لتضررنا من هذا القرار ولكننا فوجئنا بعد عام ونصف برفض الدعوى شكلاً".
وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى افتتح بنفسه الحديقة بعد ضمها للمشروع الخاص، على الرغم من أنها كانت منفعة عامة لأهالى زايد الذين يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن، مؤكدة أن بناء أبراج بهذا العدد وهذا الارتفاع يضر بسكان المدينة ويؤدى إلى تزاحم شديد ، قائلة:" المدينة بقت زحمة جدا وزايد أصبحت تشبه بولاق".
وأضافت:" سكان زايد من الطبقة المتوسطة الذين بحثوا عن سكن فى مناطق بعيدة عن الزحام"، مؤكدة أنها تكن كل احترام وتقدير للمهندس نجيب ساويرس ولكنها تطالب بتطبيق العدالة، مؤكدة أن سكان المدينة ليسوا معترضين على تخصيص أو البناء على هذه الأرض ولكن نطالب بالالتزام بتصميم وقوانين المدينة بالبناء 4 أدوار وبدروم، قبل أن يكتمل بناء هذه الأبراج.

وفي 25 مايو 2021 تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة، للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات مشروع زد الشيخ زايد.


قال خلاله إن مدينة 6 أكتوبر تشهد خلال هذه المرحلة مخالفات تضر البنية التحتية لها من خلال الارتفاعات التي يتم تنفيذها بأكثر من مشروع وعلى رأسها مشروع «زد الشيخ زايد» من قبل شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، ببلوغ ارتفاعات الأبراج 20 دورًا بما يزيد على 60 مترا، وهو الأمر الذي يتم تبريره بأنه تعويض لترك مساحات على المستوى الأراضي، وهو أمر غير مقنع خاصة أنه سيكون بلا عائد على الدولة ومخالف لكل ضوابط الحالات المشابهة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية كالتجمع الخامس.


وفى نفس الأسبوع قدم النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، بشأن مخالفات شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، بالنسبة لارتفاعات المباني في مشروع زد الشيخ زايد المملوك للشركة، وقال أن ارتفاعات الأبراج بلغت 20 طابقا بما يوازي 90 مترا الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يؤدي إلى الضغط على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.

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