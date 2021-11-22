برواتب تصل 2500 جنيه.. توفير 532 فرصة عمل لشباب الخريجين في القليوبية

مستند..

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية عن توفير 532 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ببعض الشركات والمصانع بالقطاع الخاص.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إنه تم تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبات الراغبين فى التقدم من أبناء المحافظة حتى يتم مراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه.

وأكدت أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة حيث تم توفير فرص العمل عمل فى 7 شركات ، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن ، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1200 جنيها حتى 2500 جنيه.

وتابعت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، لافتا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

أضافت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

5ad90318-6a1f-430d-8899-0b9e9678b626