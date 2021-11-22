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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجديد عقد ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا حتى 2024

ساوثجيت
ساوثجيت

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، جاريث ساوثجيت، ليستمر في منصبه حتى عام 2024.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا أكد فيه تجديد عقد ساوثجيت حتى عام 2024، أي أنه سيخوض مع المنتخب بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا عام 2016، واحتل معهم المركز الرابع في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

واستطاع ساوثجيت قيادة المنتخب الإنجليزي للتأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” للمرة الأولى في تاريخهم، لكنه خسر اللقب لصالح المنتخب الإيطالي.

وفاز ساوثجيت مع المنتخب الإنجليزي بالمركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019، وتأهل معهم لكأس العالم 2022 بقطر.

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