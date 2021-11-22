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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حضور كثيف.. عرض مسرحية"حواديت الأراجوز" بقرى حياة كريمة في مغاغة

مسرحيةحواديت الأراجوز
مسرحية"حواديت الأراجوز" بقرى حياة كريمة بمغاغة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى قصر ثقافة مغاغة، لليوم الثانى على التوالى العرض المسرحى "حواديت الاراجوز" من إنتاج المسرح القومى للأطفال، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الوزيرة إيناس عبد الدايم.

 

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ويأتي العرض ضمن خطة "مسرح المواجهة والتجوال” بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، بقرية ميانة بمركز مغاغة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة" والتى تستمر حتى ٢٤ نوفمبر الجارى بمركز شباب ميانة. 


العرض تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدى ونس، استعرضات أشرف فؤاد.  


يقدم العرض فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب، يتخللها التمثيل الاستعراض والغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء.

 

 كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، بطولة نخبة متميزه من الفنانين منهم رندا قطب، محمودعامر، عادل الكومى، عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، محمد خليل، محمد بسيونى، حمزه عبد الله، فوزى المليجى.

قصور الثقافة المنيا وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم حياة كريمة ثقافة المنيا المبادرة الرئاسية الهيئة العامة لقصور الثقافة المسرح القومي

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