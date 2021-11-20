1146 متطوعة.. التضامن: نستهدف نشر ثقافة تحديد النسل ومواجهة الأزمة السكانية

قالت ديزيرية لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، إن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع المجتمع الأهلي لمواجهة أزمة المشكلة السكانية، مسترسلة: المشروع يتعاون مع الجمعيات الأهلية لنشر ثقافة تحديد النسل.



وأضافت "ديزيرية لبيب" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز،: عدد الجمعيات الاهلية المشاركين بالمشروع وصل إلى 108 جمعية بإجمالي 1146 متطوعة ومثقفه اجتماعي، متابعة: الوزارة قامت بتدريب المتطوعين على طرق التواصل مع المواطنين.



وأوضحت أن المتطوعات يقومون بزيارة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" داخل المحافظات الأكثر فقر والاعلى من حيث معدلات الإنجاب.



وأردفت المتطوعين متواجدين داخل 10 محافظات حتى الآن ونعمل على زيادة عدد المحافظات الفترة القادمة، مسترسلة: المشروع قام بعمل 8 مليون زيارة للأهالي.



ولفتت إلى أن الوزارة توفر 65 عيادة تنظيم أسرة داخل الجمعيات الاهلية، متابعة: الفترة الماضية سجلت عيادات تنظيم الاسرة زيارة مايقارب من مليون 300 ألف سيدة.



