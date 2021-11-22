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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

محمد القوصي: 250 ألف دولار تكلفة الكاميرا المصرية بمحطة الفضاء الدولية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن تمويل الكاميرا التي ستوضع على محطة الفضاء الدولية حوالي 250 ألف دولار والكاميرا مصرية ولن يكون هناك استعانة بأي خبرة أجنبية في تصنيعها.

وأضاف "القوصي" لـ"صدى البلد" أنه يوجد جزء سيصنع في مصر في مصنع تابع للقوات المسلحة وآخر في مصنع بنها للصناعات الإلكترونية وهو يتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهي جهة حكومية ونحن وضعنا التصميم في الوكالة بينما هناك أجزاء إلكترونية دقيقة قمنا بتصنيعها داخل الوكالة بينما يوجد أجزاء مثل العدسة نحن في مصر لا نصنعها وهو ما سنقوم بتدبيره من الخارج وهو أحد مكونات الكاميرا.

 

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وأشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت مواصفات تم توفيرها وقبلت من الجهات الفنية ومحطة الفضاء الدولية هي جهة هامة ولا تسمح بوضع أي جسم قد يسبب ضررا أو عطلا بها لذا كان هناك معايير هامة وصارمة التزمنا بها في التصميم.
 

الأمم المتحدة وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية محطة الفضاء الدولية

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