عميد "علوم البحار": إعداد أطلس عن أسماك "الأحمر والمتوسط"

قال عمرو زكريا حمودة عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد قام بإعداد أطلس لأسماك البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح بالأطلس كيف تسير هجرة الأسماك وفي الوقت ذاته تم إجراء تعاون مع كل الجهات التي تخص الدراسات لقناة السويس ووزارة البيئة.

وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد ": "لدينا مشروعات خاصة بالبحيرات والبحار سواء البحر الأحمر أو المتوسط ومشاريع خاصة مع قناة السويس وشركات البترول" .

وكان قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إن المعهد يسعى إلى أن يوضح للجميع بشكل كبير حقيقة كل ما يتم تروجه من شائعات والتصدى لها، كما حدث مؤخرا عند رؤية السياح لكائن غير معروف لهم في مياه البحر، لذا قام بعرض فيديو لقيام السحافاة البحرية وهي تأكل قنديل البحر ومن ثم هناك جزء منه يتحرك منفصل واوضحنا حقيقه الأمر .



واضاف "زكريا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن، أن الصيادين يقوموا بعمليات تدمير في طرق الصيد أي استخدام طرق صيد خاطئة وأنظمة صيد غير مسموح بيها مما يؤدي إلى موت بعض الكائنات وبشكل طبيعي تخرجه المياه على الشاطئ ، لذا نرى العديد من الحيتان النافقة من وقت لأخر.

وأشار إلى أن المراكب الكبيرة قد تصيب القروش والحيتان التي تفقد السيطرة على نفسها وبالتالي تستسلم لحركة الموج التي تخرجها إلى الشاطئ .