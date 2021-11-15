بالتعاون مع اليونسكو ..علوم البحار ننظم مؤتمرا عالميا الشهر المقبل

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إن هناك مؤتمر دولي لليونسكو ينظمه المعهد في الاسكندرية خلال الشهر المقبل على مدار 3 أيام في الفترة من 13 ل15 ديسمبر.



وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، سنعرض من خلاله ما تقدمه الدول الافريقية من برامج التنمية المستدامة وبالتالي ، مضيفا: " "لدينا العديد من البروتوكولات مع الدول الافريقية والاوربية والعربية والولايات المتحدة لتبادل الخبرات والاستعانة بتكنولوجيا متطورة لديهم ".

وأشار إلى أنه خلال المؤتمر القادم سيتم توقيع بعض البروتوكولات مع السودان والمغرب وموريتانيا لتوقيع مذكرات تفاهم ، مؤكدا أن المعهد أنشئ منذ 100 عام وهو يعد من أكبر المعاهد البحثية ويتمنى الحفاظ هذا نجاح للمعهد.