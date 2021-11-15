التعليم العالي تنظم ورشة عمل بعنوان «إدارة المياه .. التحديات والفرص المستقبلية»

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالتعاون مع معهد بحوث البترول المصرى ، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بمقر المدينة ببرج العرب ورشة العمل الأولى بعنوان "إدارة المياه: التحديات والفرص المستقبلية"، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل تحت عنوان "بالبحث العلمى نستطيع"، بحضور د. منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ود. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى.

وأشارت د. منى إلى أن ورشة العمل تأتى فى إطار توجه الدولة لتفعيل التواصل والتكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم والتنمية والابتكار ضمن رؤية مصر 2030.

كما أوضحت د. منى أن التعاون يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل إستراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة؛ للإدارة الرشيدة للمياه، والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

ومن جانبه، أكد د. ياسر مصطفى أن الورشة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين معهد بحوث البترول والمدينة، وكذلك دعمًا لعملية التنمية المستدامة في مصر، وحماية مواردها الطبيعية، ومن أجل الإدارة الفعالة لموارد المياه.

وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات المشتركة لنماذج مشاريع بحثية للمعالجة والمحافظة على المياه كمستقبل للتنمية المستدامة، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية حلها بمساعدة البحث العلمي.

وعلى هامش ورشة العمل، تفقد الحضور معرضًا يتضمن نماذج أولية لأبحاث علمية من الجانبين تم استخدامها فى حل بعض مشكلات المياه فى مجالات الصناعة المختلفة.

شارك في فعاليات الورشة عدد من السادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات المصرية، ورجال الصناعة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة والمعهد.