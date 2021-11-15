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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم البحار: طرق الصيد الخاطئة والمراكب الكبيرة السبب الرئيسي في نفوق الحيتان

صدى البلد

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إن رئيس معهد بحوث الصيادين يقوموا بعمليات تدمير في طرق الصيد أي استخدام طرق صيد خاطئة وأنظمة صيد غير مسموح بيها مما يؤدي إلى موت بعض الكائنات وبشكل طبيعي تخرجه المياه على الشاطئ ، لذا نرى العديد من الحيتان النافقة من وقت لآخر.

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وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن المراكب الكبيرة قد تصيب القروش والحيتان التي تفقد السيطرة على نفسها وبالتالي تستسلم لحركة الموج التي تخرجها إلى الشاطئ.

وأشار إلى أن المعهد يسعى إلى أن يوضح للجميع بشكل كبير حقيقة كل ما يتم تروجه من شائعات والتصدي لها، كما حدث مؤخرا عند رؤية السياح لكائن غير معروف لهم  في مياه البحر، لذا قام بعرض فيديو لقيام السلحفاة البحرية وهي تأكل قنديل البحر ومن ثم هناك جزء منه يتحرك منفصل واوضحنا حقيقه الأمر .
 

التعليم العالي

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