حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض لقاء البنك الأهلي المقرر له في الثامنة مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 9 نقاط، في حين يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط.



ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:



حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي و محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي و أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري و عمر السعيد.

ويدير المباراة تحكيميا محمود عاشور، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا، ومحمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.