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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا بالدول العربية: البحرين صفر وفيات والعراق الأكثر في الإصابات

كورونا
كورونا

 استمر العراق كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين عدم تسجيل وفيات.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، 829 إصابة جديدة و21 وفاة، وتماثل 1281 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و75 ألفا و248 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و686 حالة، والشفاء إلى مليونين و34 ألفا و296 حالة بنسبة 98%.

وفي البحرين، لم تسجل وزارة الصحة أية وفيات، فيما سجلت 41 إصابة جديدة، كما تعافت 26 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275 ألفا و758 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 39 إصابة وحالتي وفاة، و50 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و518 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و826 حالة، والشفاء إلى 538 ألفا و640 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و250 إصابة جديدة، و249 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 581 إصابة جديدة، و10 وفيات، وشفاء 2120 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 368 ألفا و392 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و390 حالة، والشفاء إلى 330 ألفا و986 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 53 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة، و 172 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 948 ألفا و976 حالة، وإجمالي الوفيات 14 ألفا و764، وإجمالي التعافي 931 ألفا و143.

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