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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإدارة الجامعية.. دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية.

 

ومن هذه الدورات يطلق  المركز، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، دورة تدريبية حول الإدارة الجامعية وطرقها، بنظام الأون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا وتستمر حتى غدا الأربعاء 24 نوفمبر 2021. 


و نوه المركز، بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

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جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية عن إدارة الموارد البشرية

 

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