أخبار التوك شو| إسفاف وانحطاط ومكانها الجنايات.. هاني شاكر يهاجم أغاني المهرجانات.. ومستشار الرئيس للصحة: لم نصل للموجة الخامسة من كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

إسفاف وانحطاط ومكانها الجنايات.. هاني شاكر يهاجم أغاني المهرجانات.. فيديو



قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه يسعى لحماية مهنة الغناء وتنفيذ القانون لحماية حقوق الأعضاء في نقابة المهن الموسيقية.

الأرصاد تكشف موعد إستقرار الطقس..فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

يتحدث بمعلومات خاطئة عن الوطن.. أحمد موسى يفتح النار على نجيب ساويرس

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤكدا أنه جمع كل أمواله من الاستثمار في مصر.

نسيطر على الموقف.. مستشار الرئيس للصحة: لم نصل للموجة الخامسة من كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر لم تصل إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا وأنها لا زالت في نهاية الموجة الرابعة، متمنيا أن لا تدخل مصر هذه الموجة الخامسة، مشيرا إلى أن عدد وفيات كورونا لم تتزايد في مصر لكن الوفيات تراكمية لحالات من شهر أغسطس.



محافظ الإسكندرية: كميات الأمطار التي سقطت أكبر من الطاقة الاستيعابية .. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم في الاسكندرية كانت قوية وغزيرة جداً بدأت منذ الخامسة والنصف فجراً بشكل متقطع وحتى الساعة السابعة والنصف ثم ازدادت غزارة مع انتصاف النهار وبشكل كبير ومتصل".

هاني شاكر يكشف عن تعاون مع وزير التعليم حول عودة الموسيقى والرسم للمدارس

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أنه كان لابد من وقفة من أجل حماية الفن المصري، مشيرا إلى ان لدينا شعبة للغناء الشعبي فقط في النقابة ولا يوجد شعبة لأغاني المهرجانات.

رجاء حسين تبكي على الهواء بعد رحيل سهير البابلي: كلت معاها أكتر ما كلت مع أهلي.. فيديو

نعت الفنانة رجاء حسين، رحيل الفنانة سهير البابلي، قائله: "الجميع كان يعزيني اليوم في رحيل الفنانة سهير البابلي".

مفيش عندنا أعز منكم.. محافظ الإسكندرية يوجه رسالة للمتضررين من السيول بشأن التعويضات

وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف رسالة لمواطني إسكندرية المتضررين من موجة الطقس السيئ، سواء في سياراتهم أو غيرها قائلاً : «مفيش حد عندنا أعز من شعب إسكندرية وهذا صدقاً».

شقيقة سلمى الزرقا تبكي على الهواء: كانت جميلة وهى عايشه وميتة.. فيديو

روت سارة الزرقا، شقيقة محاربة السرطان الراحلة سلمى الزرقا، قصة البطلة وتفاصيل مرضها، قائله: "كانت جميلة وهى عايشه وجميلة وهى ميتة، وكانت بتدعي ربنا دايما وحريصة على أن اللي حواليها ميكونوش زعلانين، وكانت تقولنا عاوزاكم سعداء وفرحانين".