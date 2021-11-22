الأرصاد تكشف موعد إستقرار الطقس..فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

قال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تغير في الطقس وشدة للأمطار في محافظات مصر.

وأضاف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن مع بداية عصر اليوم قلت الأمطار على محافظات الجمهورية وانتقلت الأمطار إلى شمال ووسط سيناء.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية بداية من الغد تشهد استقرارا شبه تام في الأحوال الجوية.