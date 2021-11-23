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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منشية البكري يشكون من انتشار العربات المتهالكة بالشوارع

صدى البلد

أرسلت القارئة نهى يوسف شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار العربات المتهالكة الموجودة منذ أكثر من عام وتفسد الذوق العام للمنطقة.

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان شارع مخلوف المتفرع من عويس وشارع منشيه البكري من وجود عربيات موجودة بالشارع  منذ  اكتر من عام و حاجزه أماكن بالشارع بالإضافة إلى وجود احجار واشجار كثيرة مما تتسبب في ظهور الشارع بمظهر غير حضاري.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث كارثة إنسانية، وعودة المظهر الحضاري لها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المواطنين حل مشاكل المواطنين كارثة إنسانية خدمة بين الناس المتابعة المستمرة

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