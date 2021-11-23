من بائع سجائر إلى أهم الشعراء.. محطات في حياة إيليا أبو ماضي بذكرى وفاته

يصادف اليوم ذكرى وفاة الشاعر إيليا ابو ماضي عام 1970 م شاعر المهجر، الذى أثر بشكل كبير في الشعر العربي في اوائل القرن العشرين بقصائده ودواوينه.



حياته

ولد عام 1889م في لبنان لاسرة فقيرة ولم يكمل تعليمه وهاجر في سن الحادية عشر الي الاسكندرية طلبا للعمل فعمل برفقة عمه فى بيع السجائر صباحا ودراسة النحو و الاعراب مساء.

بدأ بكتابة قصائد متفرقة وأصدر ديوانه الأول " تذكار الماضي" في الاسكندرية عام 1911م و التقي بانطون الجميل بعد ان بدء نشر قصائده في بعض المجلات اللبنانية التى كانت تنشر فى مصر وساعده على النشر فى مجلته " الزهور".



هاجر أبو ماضي، إلى أمريكا بسبب كتباته السياسية برفقة بعض الادباء من جيله ولقبوا بشعراء المهجر ، وهناك مارس مع شقيقه البكر مراد التجارة لاربع سنوات ثم انتقل إلي نيويورك وأصبح رئيسا لتحرير " المجلة العربية" وبعدها مجلة "الفتاة".

وتحرل بعد ذلك الى تحرير مجلة " مرآة الغرب" ثم اسس مجلة السمير التى ظل ينشرها حتى وفاته.

إيليا ابو ماضي

واسس إيليا الرابطة القلمية عام 1920م برفقة جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة و ضمت مجموعة من ادباء المهجر اللبنانيين و السوريين.



شعره و دواوينه

تمييز شعر إيليا بالتفاؤل والاصلاح بالاضافة الي حنينه الى وطنه و كان يسمو الى الجمال و تميز شعره بالنزعة الانسانية و القيم المجتمعية ومن اهم اعماله و قصائده ودواوينه :

ديوان تذكار الماضي

ديوان إيليا ابو ماضي

ديوان الجداول

ديوان الخمائل

ديوان تبر و تراب

قصيدة انا

قصيدة اخت ليلي

قصيدة كن بلسما

قصيدة فلسفة الحياة

قصيدة البلبل السجين

قصيدة العيون السود

قصيدة لو استطيع

ديوان إيليا ابوماضي



تكريمات و اوسمة

منحته الحكومة اللبنانية وسام الاستحقاق و الارز و اقيمت حفلات تكريم له فى دمشق ومنحته سوريا وقتها وسام الاستحقاق الممتاز و سمي شارع باسمه في الاردن و في القاهرة.

