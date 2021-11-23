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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالزي المغربي.. بلقيس تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة بلقيس صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت بالزي المغربي، وكتبت: “وقفة حب واحترام للتكشيطة #المغربية”.

 

ونشرت الفنانة بلقيس فتحى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن تقديم حفل غنائي يوم 1 ديسمبر المقبل.

 

وقالت بلقيس فتحى : “حبايبى أهل الإمارات التقي فيكم يوم 1 ديسمبر ضمن احتفالات بلادي الغالية باليوبيل الذهبي وعيدنا الوطني الخمسين مع النجم الأخ والصديق  فايز السعيد  على مسرح خورفكان الشارقة”.

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بلقيس وفايز السعيد يحييان احتفالات اليوم الوطني للإمارات

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بلقيس فتحى تحيى حفلا فى الإمارات يوم 1 ديسمبر

قصة زواج بلقيس


احتفلت بلقيس بـ زفافها قبل 5 سنوات على زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، بـ4 زفات من بينها السعودية واليمنية والمغربية والمصرية، وكان من أضخم حفلات الزفاف التي تم إحياؤها.

وظهرت الفنانة بلقيس بفستان ملكي طويل من تصميم المصممة السعودية تيما وارتدى زوجها سلطان عبد اللطيف بدلة رسمية سوداء.

أقيم حفل الزفاف في أحد فنادق دبي الفاخرة وآثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب سقوط ذيل فستان بلقيس عند دخولها القاعة .

 

ابن بلقيس فتحي


وضعت بلقيس فتحي طفلها الأول «تركي» قبل 3 سنوات، وظهرت معه مؤخرًا خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وهما يرقصان بعد دعوى الخلع التي رفعتها على زوجها، وعلّقت على الفيديو بالقول: «شوفوا البنت اللي هبدتها اخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني ..  الجلوس مع الأطفال متعة تسلّينا كثير في حفلة تركي».

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهرت بلقيس في الفيديوهات خلال لعبها مع إبنها ورفاقه بعفوية ومرح، وأيضاً خلال رقصها بحماسة فرحاً بابنها.
 

تتألق في احدث ظهور بلقيس المغرب نستجرام المطربة بلقيس فتحي

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