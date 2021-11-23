الصحف الإماراتية.. قصف عنيف على ميليشيا الحوثي.. تعديلات دستورية بالأردن.. رئيس وزراء فرنسا في العزل.. كورونا يضرب أوروبا

الصحف الإماراتية:

ضربة قوية من التحالف العربي لميليشيا الحوثي

إغلاق باب الترشح في رئاسة ليبيا

إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة “البيان”، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، يفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح يوم غد، الأربعاء، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أولياء العهود والشيوخ والوزراء وكبار المسئولين في الإمارات.

ومن مصر، سجلت وزارة الصحة المصرية 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة أمس، الاثنين، مقارنة مع 884 إصابة و61 وفاة في اليوم السابق.

وفي ليبيا، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مساء أمس، الاثنين، إغلاق باب التسجيل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر القادم.

ووصل العدد النهائي لطلبات الترشح إلى 98 طلبا سينظر مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، في ملفاتهم قبل إعلان القائمة النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.

وفيما يخص الانتخابات النيابية، وصل عدد طلبات الترشح إلى 1534 طلبا، موزعين على 13 دائرة انتخابية.

وسيستمر قبول طلبات الترشح في الانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر القادم.

وإلى تونس، ينتظر التونسيون لحظة الحسم في الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، فيما أكد الرئيس قيس سعيد، أنّه بصدد الإعداد للمراحل المقبلة، وأن الإرادة هي الخروج من الوضع الاستثنائي الراهن إلى الوضع الطبيعي.

وتواجه تونس تحديات كبرى، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ما جعل الرئيس سعيد، يشدد على ضرورة تفهّم الشركاء أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هي المشكلة الأساسية، وزادتها تعقيداً، اختلاق الأزمات، وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلاً عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي.

ومن السودان، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت في العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش. وفي مقابلة مع وكالة “رويترز"، قال حمدوك: «نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي في الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين».

وأضاف أن موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان، وشدد على أن استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية، وتابع: «ملتزمون الديمقراطية والحفاظ على الحقوق، ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية».

وفي العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أنها ستبدأ بعملية جديدة لإعادة العد والفرز اليدوي، استناداً إلى قرارات صادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المفوضية، في بيان: «عُرض على مجلس المفوضين في المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً».

وأوضح البيان: «لقد وردت في آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، و15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها ستة قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع».

ومن اليمن، قالت وسائل إعلام رسمية سعودية في وقت مبكر اليوم، الثلاثاء، إن التحالف، الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة الحوثي في اليمن، أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن التحالف حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأوضح "التحالف" أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.

ودوليا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مساء أمس، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتم تعديل جدول عمل كاستيكس، حيث سيباشر مهامه من المنزل لمدة عشرة أيام سيخضع خلالها للحجر الصحي.

وكان كاستيكس عاد إلى باريس أمس بعد زيارة إلى بروكسل التقى خلالها بنظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وبالانتقال إلى صحيفة “الخليج”، أحال البرلمان الأردني، أمس الاثنين، التعديلات الدستورية وقوانين الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية الجديدة المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية إلى لجنته القانونية مع منحها «صفة الاستعجال» وذلك بعد جلسة مناقشة أوّلية حادة تحت القبة بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في فريقه الحكومي.

وشن النواب هجوماً على بعض التعديلات مطالبين بتبريرها وبيان جدواها وتطرقوا إلى إستحداث مجلس للأمن الوطني وإجراء تغييرات على عضوية البرلمان، فضلاً عن بنود تشريعية تقترن بقوانين جديدة للأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية ومتطلبات تمكين الشباب والمرأة.

ودوليا، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الاثنين، إن أستراليا ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتباراً من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيداً من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي. وقال موريسون إن أستراليا سترحب أيضاً بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتباراً من بداية الشهر المقبل. وفتحت أكبر مدن أستراليا سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين اعتباراً من أول نوفمبر، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

فيما أعلنت بيلاروسيا، أمس الاثنين، أن رفض الاتحاد الأوروبي بحث أزمة المهاجرين مع بيلاروسيا يدل على ضلوعه في افتعالها، فيما حذرت مينسك من مخاطر الذهاب بعيدا في الأزمة، وقالت إنها لا تسعى إلى المواجهة مع وارسو التي دعت إلى عقد اجتماع لمجموعة «فيشجراد» لبحث الأزمة.

ومن صحيفة “الاتحاد”، قررت إدارة المقاطعة ذاتية الحكم الناطقة بالألمانية في شمال إيطاليا حظر التجول الليلي من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً، وستطبق هذه القواعد مرة أخرى لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد، الأربعاء.