الفن مش بالعافية.. تصريحات نارية جديدة لـ هانى شاكر

حل الفنان هانى شاكر ، ضيفا عبر سكايب فى برنامج “ على مسئوليتي ” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد .

وفى هذا التقرير ، ننشر لكم أبرز تصريحات الفنان هاني شاكر خلال برنامج “ على مسئوليتى ” فى السطور التالية :

1- لسنا ضد لون لأغاني ونسعى لحماية المهنة الموسيقية

2- تم وقف التعامل مع هؤلاء الأسماء من مطربي المهرجانات حفاظا على المهنة

3- الفن مش بالعافية ولكن من خلال امتحانات في النقابة

4- من المستحيل أن يحصل هؤلاء الممنوعين من مطربي المهرجانات على تصريح.

5- النقابة تنازلت عن حكم صادر بحبس حمو بيكا، وحسن شاكوش بعد ارتكاب فعل فاضح في أحد الحفلات .

6- حسن شاكوش تعهد باحترام قانون النقابة ولكنه لم يلتزم له.

7- كان لابد من وقفة من أجل حماية الفن المصري، لدينا شعبة للغناء الشعبي فقط في النقابة ولا يوجد شعبة لأغاني المهرجانات.

8- لابد من عودة حصة الموسيقى والرسم في المدارس

9- سلطة النقابة الأصيلة تحديد من يصلح للغناء أو لا، المشاهدات الكثيرة للمهرجانات ليس دليل النجاح ومشاهدات المهرجانات نجاح مزيف.

10- حمو بيكا دخل امتحانات النقابة مرتين ورسب.

11- هناك تجاوزات حدثت من بعض مغني المهرجات لم تكن متوقعة وخاضوا في الآخرين بالسب والقذف والشتيمة

12- المسرح له القدسية وبعض معني المهرجانات لم يراعوها من فوق المسرح نفسه

13- من خاض الامتحانات من مطربي المهرجانات ورسب فيها لا تتاح له فرصة أخرى للالتحاق بالنقابة

14- الغناء مش بالعافية ولا أكل عيش