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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفن مش بالعافية.. تصريحات نارية جديدة لـ هانى شاكر

الفنان هانى شاكر
الفنان هانى شاكر

حل الفنان هانى شاكر ، ضيفا عبر سكايب فى برنامج “ على مسئوليتي ” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد .

 

وفى هذا التقرير ، ننشر لكم أبرز تصريحات الفنان هاني شاكر خلال برنامج “ على مسئوليتى ” فى السطور التالية :

 

1- لسنا ضد لون لأغاني ونسعى لحماية المهنة الموسيقية 

2- تم وقف التعامل مع هؤلاء الأسماء من مطربي المهرجانات حفاظا على المهنة

3-  الفن مش بالعافية ولكن من خلال امتحانات في النقابة 

4- من المستحيل أن يحصل هؤلاء الممنوعين من مطربي المهرجانات على تصريح.

5- النقابة تنازلت عن حكم صادر بحبس حمو بيكا، وحسن شاكوش بعد ارتكاب فعل فاضح في أحد الحفلات .

6- حسن شاكوش تعهد باحترام قانون النقابة ولكنه لم يلتزم له.

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الفن مش بالعافية.. هاني شاكر يكشف أسباب منع حمو بيكا وشاكوش من الغناء

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هاني شاكر يكشف عن تعاون مع وزير التعليم حول عودة الموسيقى والرسم للمدارس

7- كان لابد من وقفة من أجل حماية الفن المصري،  لدينا شعبة للغناء الشعبي فقط في النقابة ولا يوجد شعبة لأغاني المهرجانات.

8-  لابد من عودة حصة الموسيقى والرسم في المدارس 

9-  سلطة النقابة الأصيلة تحديد من يصلح للغناء أو لا،  المشاهدات الكثيرة للمهرجانات ليس دليل النجاح ومشاهدات المهرجانات نجاح مزيف.

10- حمو بيكا دخل امتحانات النقابة مرتين ورسب.

11- هناك تجاوزات حدثت من بعض مغني المهرجات لم تكن متوقعة وخاضوا في الآخرين بالسب والقذف والشتيمة

12- المسرح له القدسية وبعض معني المهرجانات لم يراعوها من فوق المسرح نفسه

13-  من خاض الامتحانات من مطربي المهرجانات ورسب فيها لا تتاح له فرصة أخرى للالتحاق بالنقابة

14-  الغناء مش بالعافية ولا أكل عيش 

برنامج “ على مسئوليتي ” الإعلامي أحمد موسى الفنان هاني شاكر مطربي المهرجانات حمو بيكا حسن شاكوش

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