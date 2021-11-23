لبحث تعزيز التعاون مع "السيزم".. الشهري يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية

استقبل العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري مدير إدارة الشئون الرياضية للقوات المسلحة السعودية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية ، رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية ( السيزم ) الفرنسي العميد البحري هيرفي بسيريلو والوفد المرافق معه .



جرى ذلك خلال الاستقبال ومناقشة تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للرياضة العسكرية ( السيزم ) فيما يتعلق بإمكانية المشاركه التي ينظمها المجلس ، وبحث ودراسة إمكانية استضافة البطولات الدولية التي يشرف عليها المجلس الدولي للرياضة العسكرية ، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الفرنسية من خلال اللقاءات الودية في الألعاب والمسابقات والندوات والبرامج الأكاديمية الرياضية

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