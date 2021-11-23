عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية…مريم أوزرلي تتألق في أحدث ظهور لها

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت مريم أوزرلي في الصورة من روسيا بإطلالة شتوية ساحرة مما أثارت إعجاب متابعيها.

وقامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء ، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

 حياة مريم أوزرلي الأسرية
ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحها واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

مريم اوزرلي انستجرام إطلالة شتوية الفن روسيا مسلسل تركي

موضوعات متعلقة

من منزلها.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار عبر انستجرام

من روسيا.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار في كواليس أحد أعمالها

بإطلالة أنيقة.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بصورة ساحرة مع الطبيعة

بالباروكة.. أسما شريف منير تبهر متابعيها في أحدث إطلالة لها

بعد تكريمها.. ليلى أحمد زاهر توجه رسالة إلي جمهورها

بفستان ساحر…منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

نوال الزغبي عن قصي الخولي: من أكتر الممثلين اللي بيسحروني

ترشيحاتنا

بينهم امرأتان.. أكثر من 90 شخصًا يترشحون لرئاسة ليبيا

بيان عاجل من النواب بشأن تسمم طلاب بأسيوط بعد تناولهم الوجبة المدرسية

احتمالات الاصطدام عالية... الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحذر عملاء تويوتا كامري

مشاهد طريفة وسط الأزمة.. أطفال هنود يسبحون ويلعبون في مياه الأمطار.. فيديو

« جريمة بشعة » .. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه لمدة سنوات فى الجيزة

خطأ صحفي أدى إلى هدمه وتوحيد ألمانيا| كيف سقط جدار برلين؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

من غيرك يستحقها.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي

إعانة شهرية لـ المسنين حال عدم حصولهم على معاش تأميني بالقانون الجديد..تفاصيل

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

وداعا فراشة الميديا.. الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى برسائل مؤثرة.. و4 مذيعين يبكون على الهواء حزنا على الراحلة.. لميس الحديدي: ملحقتش أكلمها.. ولبنى عسل: قابلتها 3 مرات فقط

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مثيرة للجدل.. قمر اللبنانية ترزق بطفلة ثانية مجهولة الأب

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ