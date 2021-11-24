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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

« وكيل خطة النواب»: مناقشات موسعة للحساب الختامي لعدد من الهيئات الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب مصطفي سالم  وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عقد اللجنة  ثمانية اجتماعات الاسبوع المقبل ، مشيرا إلى أن الإجتماع الأول يأتي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة الاحد .

 

ومن المقرر عقد الاجتماع  مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية  و الاجتماع الثاني لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

 

و اضاف أن الاجتماع الثالث سينعقد بالاشتراك  مع مكاتب  لجان الصناعة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية )  : عقب انتهاء الجلسة العامة الاثنين لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ .


و الاجتماع الرابع ايضا يوم الاثنين الموافق لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ اما الاجتماع الخامس  الثلاثاء لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ .

و اشار سالم الي ان الاجتماع السادس عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ . 
 

اما الاجتماع السابع فينعقد يوم الاربعاء الموافق لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا . 


اما الاجتماع الثامن فيناقش حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء و تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي ۲۰۲۱ ٫ ۲۰۲۰.

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس الوزراء أرصدة الصناديق

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