ندوة عن فضل الحضارة المصرية على الإنسانية ببنات جامعة عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة بعنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الإنسانية .

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتور فتحى حداد رئيس قسم التاريخ .

تحدثت في الندوة الدكتورة عائشة عبد العال أستاذ التاريخ القديم والآثار بجامعة عين شمس حول أصول كل الإبتكارات و المناقشات كل العلوم الحالية و فضل مصر و جامعتها على البشرية.

وادرات الندوة الإعلامية سوزان الفضالي ، بحضور لفيف من أساتذة الكلية وعدد من الطالبات وأقيمت الندوة وسط إجراءات احترازية لفيروس كورونا.