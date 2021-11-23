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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية جامعة حلوان تنتهى من رفع مقررات الكتاب الإلكتروني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان من الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021 - 2022(الكتاب الالكتروني)، لجميع فرق الكلية المختلفة.

 

وتشهد الكلية فى هذا العام الدراسي تطبيق منظومة الكتاب الالكتروني الجامعي فى جميع الجامعات وذلك وفقآ لتعليمات المجلس الاعلي للجامعات .

وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2021 / 2022.

ويأتى ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي على كافة المستويات و الأصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

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وأوضحت كلية التربية إلى أنه قد تم الانتهاء من رفع جميع الكتب الدراسية لجميع الفرق بالكلية حيث بلغ إجمالي عدد الكتب المرفوعة لكلية التربية ٩٤٥ كتاب وبذلك اكتملت كافة.

واشارت الكلية الى أنه يتم رفع الكتب الدراسية من خلال منصة الكتاب الجامعي ويمكن الطلاب الحصول عليه الان من خلال هذا الرابط :
 http://app.helwan.edu.eg/

و يجب على الطالب تسجيل البيانات التالية بالموقع للحصول على الكتب الدراسية : الرقم القومى الخاص بالطالب ، كود دفع المصروفات الدراسية ، البيانات الشخصية . 

جدير بالذكر أنه قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الاثنين، بمقر جامعة حلوان، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة د. ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور منصور حسن لتجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجامعة بني سويف.

أكد وزير التعليم العالي على انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، كما أكد الوزير على إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي.

جامعة حلوان رفع جميع المقررات الدراسية الكتاب الإلكتروني منظومة الكتاب الالكتروني كلية التربية جامعة حلوان

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