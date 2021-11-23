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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب ٦ أشخاص آخرين، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، تم نقل المصابين الي اقرب مستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

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وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل رقم ١٧٨٩ ط.ن.د بالقنطرة شرق طريق نويبع باتجاه السويس.

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أسفر الحادث عن إصابة ٥ أشخاص ووفاة شخص، تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي وهم
شاذلي محمد سلامة القنطرة شرق، ٣٠ سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية،  ممدوح علي القزاز عين غصين ٥٩ سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه نزيف داخلي بالبطن، سعيد محمد سلامة القنطرة شرق، ٢١ سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، سعيد احمد علي الإسماعيلية، ٦٠ سنة اشتباه كسر بالفخذ الايسر، ابراهيم محمد الشحات القنطرة شرق، ٢١ سنة، اشتباه كسر بالضلوع.

كما لقي  محمود فوزي السيد القنطرة شرق، ٣٩ سنة، مصرعه في الحادث الاليم، وتم إيداع جثمانه مشرحة مستشفى القنطرة شرق.
 

الاسماعيلية اخبار الحوادث اخبار المحافظات مصرع وإصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

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