عيار 24 يسجل 902 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 من 899 إلى 902

عيار 22 من 824 إلى 827

عيار 21 من 787 إلى 789

عيار 18 من 675 إلى 676

عيار 14 من 525 إلى 526

عيار 12 من 450 إلى 451

الأونصة من 27,972 إلى 28,043

الجنيه الذهب من 6,296 إلى 6,312

الكيلو من 899,429 إلى 901,714

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،و محلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.