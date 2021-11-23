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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ماسكات بالفوم.. ورش فنية احتفالا بأعياد الطفولة بالمنيا

ورش فنية احتفالا
ورش فنية احتفالا بأعياد الطفولة بالمنيا

تنفيذا لتوجيهات أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى،  مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث  نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية احتفالا بأعياد الطفولة، تم خلالها تصميم ماسكات للاطفال بالورق المقوى والفوم الملون، منها ماسك قطه و ميكي ماوس، وذلك مع براعم حضانه  بيبي برايت والورشة من تدريب الفنانه هبه عزت ،وهناء محمد علي عبد الله.


و نظم بيت ثقافة بنى مزار  ورشة فنية احتفالا بأعياد الطفولة أعمال فنية بالفوم الملون مع طالبات معهد الفتيات، والورشة من تدريب الفنانة شرين عادل،  كما أعد بيت ثقافة سمالوط ورشة لتعليم الرسم والتلوين،  ورسم علي الوجه وذلك مع براعم مدرسة الشهيد احمد عباس "التجريبية بسمالوط" والورش من تدريب الفنانة ماهيتاب نبيل.

 

و قدم بيت ثقافة مطاى ورشة فنية مع طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية من تدريب سوزان سمير، بجانب مناقشة كتاب بعنوان "ابو ذر الغفاري" بمكتبه الطفل، بجانب استضافة طلاب مدرسه الشهيد علي بيه بأولاد الشيخ على الابتدائيه للتعرف على مايقدمه الموقع من انشطة وقاموا بالإطلاع على الكتب وقراءة القصص، وأقام  كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط عرض فنى وكوكتيل من الأغانى.

 

 وأعدت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة رسم وتلوين مع رواد المكتبة وتدريبهم على الرسم وطريقة التلوين الصحيحة وكيفية توزعها على الرسم وماهى الألوان الاساسية،  كما نظم بيت ثقافة شركه النيل ورشه فنون تشكيلية وتدريب الاطفال فيها على عمل اشكال مختلفه من الصلصال والفوم، و كيفيه الرسم والتلوين بطريقة صحيحة مع ماجدة على.

قصور الثقافة إيناس عبد الدايم الفنانة طفل ثقافة المنيا وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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