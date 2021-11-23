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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

غدا مصطفى الفقي يوقع كتابه «رحلة الزمان والمكان» بمكتبة القاهرة الكبرى

صدى البلد

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء غد الأربعاء، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الرواية.. رحلة الزمان والمكان"، من تأليف الكاتب الدكتور مصطفى الفقي، والذي تنظمه الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، والصادر عنها الكتاب.

 

وفي كتاب مذكراته "الرواية.. رحلة الزمان والمكان"، يقدم الدكتور مصطفى الفقي ما هو أكثر من كتاب سيرة، إذ يغور في تقاطع رحلته الشخصية مع تاريخ مصر المعاصر، ليزيح الستار عن عديد الكواليس الهامة وليعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهدًا عليها تارة وشريكًا في صنعها مرات.

 

وثيقة تاريخية

يقرر "مصطفى الفقي" مبكرًا أن يقدم كل ما عاش دون أقنعة، مستعينًا بتصدير مبكر لفرانز كافكا: "خجلتُ من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي".

عشرون فصلًا، تشمل الخلاصات والدروس المستفادة التي مرّ بها الفقي خلال حياته، فهو يسرد مسيرته بحسٍ روائي ممتع، يجعل من مفردة "الرواية"، التي اختارها عنوانًا لحياته، مفردةً في مكانها، يسرد الفقي ما يتجاوز الخمسة وسبعين سنة من حياته وحياة مصر دون أن يغفل أي تفصيلة مهمة أو يغض الطرف عن لحظة شائكة أو يشيح بوجهه عن واقعةٍ إشكالية، ما يجعلنا أمام سيرة ليست فقط شفافة، لكن شجاعة إن جاز التعبير. يكتب الفقي بصدق البوح، وببراءة الاعتراف، ليقدم وثيقة تاريخية حقيقية مدعومةً بصور نادرة تمثل "ألبوم" حياته من السنوات المبكرة إلى اليوم.

 

رحلة الزمان

وفي هذه الرحلة الممتعة المثيرة، والمعنونة بــ"الرواية .. رحلة الزمان والمكان"، يصحبنا مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي لنستعيد معه حياته، بادئًا من مناخات الطفولة وتأثيراتها المبكرة، وصولًا لسنوات الحلم في الجامعة، قبل أن يطوف معنا وبنا في اللحظات المفصلية لحياته: كيف أصبح دبلوماسيًا بقرار جمهوري٬ وكواليس حياته في لندن.
ومن بين ما تضمنته المذكرات ما يكشفه "الفقي"عن سر غضب الرئيس الأسبق حسني مبارك منه٬ وذلك لأنه تأخر عن موعد معه بسبب الازدحام المروري. 

يقول الفقي:"تأخرت ذات مرة عن موعدي مع الرئيس الراحل "مبارك"٬ كان ذلك في الأسبوع السابق علي عيد العمال٬ في مطلع تسعينيات القرن الماضي٬ إذ كانت خطبة الرئيس في تلك المناسبة تحتاج إلي عملية تجميع لأوراق ووثائق٬ فضلا عن الأرقام والإحصائيات٬ لأن خطاب عيد العمال بالذات كان له طابع اقتصادي أكثر منه سياسيا٬ بدأت أجمع المادة التي سوف يستقي منها الخطاب بصفحاته الكثيرة٬ فقال لي الرئيس "مبارك" إنه يرغب في أن أحضر إليه هذه الأوراق مرتبة يوم السبت. وكان ذلك في مساء يوم الخميس السابق عليه٬ فعكفت علي الأمر وانتهيت منه٬ وكان الرئيس مقيما في استراحة الفرسان٬ التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية٬ ولا أدري ماذا جري في ذلك اليوم٬ فلقد كان المرور صعبا والطريق مزدحما٬ وكان موعدي مع الرئيس في الثامنة والنصف صباحا٬ ووصلت إلي استراحة الرئيس في التاسعة والربع.  

مصطفى الفقي مكتبة القاهرة الكبرى رحلة الزمان والمكان الدار المصرية اللبنانية الزمالك

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