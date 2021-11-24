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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تشارك في القمة العالمية للصناعة وتعرض أهم الفرص الاستثمارية بالمملكة

السعودية
السعودية

تشارك المملكة العربية السعودية بجناح في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت أمس و تستمر حتى 27 نوفمبر لجاري بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 250 متحدثا من مختلف أنحاء العالم.

 

تستعرض المملكة في جناحها أهم الفرص الصناعية من خلال برنامج صنع في السعودية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ويستهدف أن يكون المنتج السعودي الخيار الأفضل للمستهلكين داخل المملكة وخارجها في القطاع الصناعي والخدمات.

 

و قال فيصل المغلوث المشرف العام لبرنامج صنع في السعودية : " سعداء بمشاركتنا في القمة للترويج للبرنامج و بحث فرص التعاون بهدف زيادة حصة المنتج السعودي في السوق و زيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز جاذبية القطاع السعودي للاستثمار" .

وأضاف المغلوث :" تتجاوز حاليا عدد الشركات التي انضمت للبرنامج أكثر من 1100 ‪ شركة وأكثر من  4500 منتج سعودي بالتعاون مع مختلف الجهات التشريعية في المملكة.

 

و أكد المغلوث عمق العلاقات الإماراتية - السعودية في مختلف المجالات ومن بينها القطاع الصناعي بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.

السعودية المملكة العربية السعودية إكسبو 2020 دبي مركز دبي للمعارض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فيصل المغلوث

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