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رئيس التحرير
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توك شو

ينشط الدورة الدموية..

مستشار طبي: كريم بينكي يمنع ظهور التجاعيد ويزيد نضارة البشرة.. فيديو

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن هناك ضرورة لشرب المياه بشكل جيد للحفاظ على صحة البشرة، وفي نفس الوقت استخدام كريم بينكي الذي يساعد على ترطيب البشرة، ويمنع من ظهور التجاعيد في عمر مبكر.  

وتابعت دينا أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن كريم بينكي مناسب لكل أنواع البشرة سواء الجافة أو المختلطة او الدهنية ، ويجب ان يستخدم مرتين يومياً،  ويساعد على إزالة الهالات السوداء بدون أي أثار جانبية، خاصة انه لا يحتوي على أي مواد كيمائية.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يحسن التجاعيد بنسبة كبيرة، ويزيل التجاعيد خلال أسبوعين ،ولكن الأهم هو الاستمرارية في استخدام الكريم.

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي  يحتوي على فيتامينات تنشط الدورة الدموية، وهذا يزيد من نضارة البشرة ويمنع  الشحوب الذي قد يحدث في البشرة ، معقبة :"مع استخدام كريم بينكي كل يوم هنشوف نتيجة أفضل".

وتابعت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي من الممكن استخدامه قبل وضع الميكب أب، لأن كثافته قليلة جدًا، ويزيد من ترطيب البشرة إلى حد كبير، مستطردة: "مينفعش أضع ميكب على بشرتي بدون ترطيب".

وتابعت أن كريم بينكي مناسب جدا لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسحب الدهون الزائدة من البشرة، وبالتالي  يمنع ظهور الحبوب، خلاف أن الشاي الأخضر يحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة. 


 

الهالات السوداء الدورة الدموية نضارة البشرة صحة البشرة دينا رامز تنشط الدورة الدموية انواع البشرة التجاعيد

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