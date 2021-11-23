من ضربة جزاء .. إيبوكا يتقدم بالهدف الأول لانبي أمام فيوتشر بالدوري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي بالهدف الأول أمام فيوتشر في المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف جون إيبوكا في الدقيقة 22 من زمن المباراة من ضربة جزاء، حيث سدد النيجيري الكرة في الزاوية اليمنى لشباك الحارس محمود جنش.

ويحتل فيوتشر المركز السابع في الدوري برصيد سبع نقاط، بينما يأتي انبي في المرتبة الـ14 بجدول الترتيب وفي جعبته أربع نقاط بعد مرور أربع جولات.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي :-

تشكيل فيوتشر: محمود جنش، محمد عبدالمنعم، سعد سمير، جوزيف جوناثان، غنام محمد، محمد فاروق، أيمن الصفاقسي، كريم نيدفيد، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رفعت، مروان محسن.

تشكيل انبي: محمد جاد، محمد حامد، علي فوزي، مصطفى شلبي، مروان داوود، محمد إسماعيل، جون إيبوكا، مصطفى جمال، زياد كمال، دينوبيتر، مصطفى شكشك.