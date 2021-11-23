جوردي ألبا بديل ميسي.. تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني تشافي هرنانديز ، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة أمام بنفيكا على ملعب "كامب نو"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يتواجد في وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف بايرن ميونخ المتصدر، فيما يتواجد بنفيكا في المرتبة الثالثة بـ4 نقاط.

تشكيل برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أروجوا، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت.

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج، جافي.

خط الهجوم: يوسف ديمير، ممفيس ديباي، جوردي ألبا.

ووظف تشافي لاعبه المخضرم جوردي ألبا كجناح أيمن بديلا لميسي الذي رحل عن الفريق الكتالوني إلى فريق باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية الماضية.