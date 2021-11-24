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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استعادة الاستقرار في ليبيا.. الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة.. ورئيس المجلس الرئاسي الليبي: نقدر الدور المصري لتحقيق الأمن ببلادنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال اللقاء:

الرئيس يؤكد على  دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

الحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي:

نقدّر الدور المصري في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا

حريصون على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي بليبيا في موعده

 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بزيارة محمد المنفي إلى القاهرة، مشيداً بمشاركته الأخيرة في مؤتمر باريس، والذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، ومجدداً التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن.

 

من جانبه؛ تقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالتهنئة إلى الرئيس على تسلم رئاسة الكوميسا، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة في دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي، ومؤكداً التقدير الشديد من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد  الرئيس أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والامن للأشقاء في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها وأن المصلحة العليا للدولة الليبية  تأتي في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية.

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