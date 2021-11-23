هاني شاكر يقلد عادل شكل في ندوته بقصر السينما

سخر الفنان هاني شاكر من مشجع كرة القدم الشهير عادل شكل خلال ندوته بقصر ثقافة السينما.

وقلد هاني شاكر طريقة حديث عادل شكل في فيديوهاته التي يظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

جاء ذلك عقب جدل كبير حول وجود اسم عادل شكل ضمن قائمة مغني المهرجانات الذين منعتهم النقابة من الغناء مؤخرا وتأكيد الفنان هاني شاكر على متابعته لما يجري على الساحة.

واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.

يحضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

يدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما. يقام صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.