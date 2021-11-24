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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تستضيف المخرج هشام عطوة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب  جامعة حلوان اليوم حفل تكريم للمخرج هشام عطوه- رئيس الهيئة المصريه العامه لقصور الثقافه و يلى الحفل  ندوة ثقافية وفنية  حول مسيرته الفنية المتميزة .


و  ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و الدكتوره مها حسني عميدة الكلية، والدكتوره دعاء عامر- رئيس قسم علوم المسرح بالكلية و بحضور لفيف من الاساتذة و الطلاب وسط اجرئات احترازية من فيروس كورونا ، و ذالك بالقاعة رقم  55  بالكلية فى تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا .


وسيكون هذا التكريم والندوة فى إطار  سلسلة من التكريمات والندوات الشهرية التي يزعم قسم علوم المسرح برئاسة الدكتوره/ دعاء عامر تنظيمها لمجموعة من الفنانين المتميزين سواء من خريجي القسم أو من نجوم  المسرح والفن، ويشرف على الفاعليات د. وليد فوزي المدرس بقسم علوم المسرح.

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ويعد المخرج هشام عطوه احد خريجى  قسم علوم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان عام 2000 . 
 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية الاداب قصور الثقافة الفن

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