القومي لثقافة الطفل يعلن عن موعد انطلاق ملتقى الأراجوز والعرائس

تنطلق فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الثالث يوم 28 نوفمبر الجاري وتستمر علي مدار ثلاث أيام، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وأوضح محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل أن الملتقى هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات كعرض أول لمسرحية "أراجوز وأراجوزتا" والتي أنتجها المركز خصيصًا لهذه المناسبة.

كما يشهد تكريم العديد من الرموز والشخصيات الذين أثروا الحياة المسرحية والساحة الثقافية وساهموا في الحفاظ على فن الأراجوز وإدخاله بالهيئات الثقافية بإنشاء فرق للأراجوز، وكذلك المساهمة في نقل خبرات لاعبي الأراجوز لشباب جدد، وهم د.أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، د.أحمد مجاهد رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الأسبق ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ود.نهلة إمام والتي كان لها دور كبير ضمن الوفد المصري لإدراج الأراجوز على قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو، المخرج المسرحي أحمد إسماعيل عبد الباقى والذي ساهم في تنظيم فاعليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الأول والثاني، المخرج التليفزيوني محمود إبراهيم وهو أحد اهم مخرجي مسلسلات العرائس للأطفال، الفنان القدير ناصف عزمي لتجربته الرائدة مع فن مسرح الأراجوز من خلال فرقته المستقلة (الكوشة)، د.أسامة محمد علي وتجربته التشكيلية بإقامة معرض لعروسة الأراجوز بعنوان (نمرة أراجوز) وتخريج جيل جديد في كلية التربية النوعية جامعة القاهرة من مصممي العرائس وخصوصا عروسة الأراجوز، والفنان محمد عبد الفتاح لدوره في تدريب عدد من لاعبي الأراجوز الجدد هذا العام في مدرسة الأراجوز بالحديقة الثقافية.