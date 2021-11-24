فيوتشر يكشف طبيعة إصابة مروان محسن ومحمود جنش

بعد إصابتهما أمام إنبي

كشف الدكتور محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي بنادي فيوتشر اف سي الموقف الطبي للاعبي الفريق محمود جنش ومروان محسن بعد إصابتهما أمام إنبي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري العام بعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمود الشحات أن التشخيص المبدئي لإصابة مروان محسن هى كسر في شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل وسوف يخضع لجراحة عاجلة ، كما أوضح أن إصابة محمود جنش هى كسر صغير في عظمة الكعب عند موضع المفصل مع وجه القدم مع تمزق عضلات وجه القدم سيخضع لعلاج تحفظي.