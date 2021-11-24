أسوس توفر أقوى هواتف الألعاب ROG Phone 5S بسعر خرافي

طرحت شركة أسوس Asus، أحدث إصداراتها من هواتف الألعاب ضمن سلسلة ROG Phone 5S، في سوق الولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق النسخة العالمية من ROG Phone 5s و 5s Pro، إلى الأسواق الأوروبية.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني المتخصص، يتوفر هاتف ROG Phone 5S من أسوس، باللون الأبيض والأسود، في سوق الولايات المتحدة في طراز بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مقابل سعر 1099 دولار (اي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري).



وبينما يتوفر إصدار الألعاب ROG Phone 5S Pro، باللون الأسود فقط، في خيار بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 18 جيجابايت، مقابل سعر 1299 دولار (اي ما يعادل 20 ألف و400 جنيه مصري).

مواصفات سلسلة أسوس ROG Phone 5s

تشمل سلسلة هواتف ROG Phone 5s، بشاشة من نوع E4 AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، بمعدل تحديث عال قابل للتكيف والتبديل ما بين 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى حواف علوية وسفلية بارزة، مع أجهزة الاستشعار الجانبية بالموجات فوق الصوتية ذات التحكم المزدوج من أسوس.

هاتف الألعاب ROG Phone 5S Pro من أسوس

وتتمتع هواتف الألعاب من أسوس ROG Phone 5s، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، متصل بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتي تأتي بدقة 24 ميجابكسل.

هاتف الألعاب ROG Phone 5S من أسوس



ويتم تشغيل هواتف أسوس ROG Phone 5s، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888+، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يدعم الهاتف اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

يذاكر أن أسوس أطلقت سلسلة هواتف الألعاب ROG Phone 5s، للبيع في تايوان في شهر أغسطس الماضي، وقبل طرحها في الولايات المتحدة، ووصلت التشكيلة الرائدة إلى الأسواق الأوروبية في أوائل شهر نوفمبر الجاري.