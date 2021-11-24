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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

سكان باحثة البادية وجسر البحر يشكون من احتلال تجار قطع غيار سيارات النقل الثقيل للشوارع

صدى البلد

أرسل القارئ محمد مراد  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، متضررا من احتلال تجار قطع غيار السيارات لجميع شوارع المنطقة التي يسكن بها.

وقال مراد في شكواه: " شارع باحثة البادية وشارع جسر البحر بجوار معهد ناصر  من احتلال أصحاب محلات قطع الغيار للشارع مما يعيق حركة المرور بالشارع بالإضافة إلى تحول الشارع إلى منطقة عشوائية .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

بين الناس صدى البلد حركة المرور المواطنين السيارات حملة

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