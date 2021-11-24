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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثلة التركية هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 28…شاهد

هاندا
هاندا

أحتفلت هاندا أرتشيل بعيد ميلادها ال 28 و نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام . 

 

و ظهرت هاندا أرتشيل في الصورة وسط الهدايا و البلالين مما اثار اعجاب متابعيها. 

 

حيث يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة التركية هاندا أرتشيل التي اتمت عامها ال 28 فهي من مواليد 24 نوفمبر 1993.

 

من هي هاندا ارتشيل


هاندا أرتشل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس، وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام، وكذلك بدور هازالفي المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

 

و كانت أخر أعمالها دور إيدا في مسلسل " انت أطرق بابي ” مع الممثل كرم بورسين.

 

وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا. وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي

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