مصرع شخص وإصابة 21 في انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة أبو سلطان.. تفاصيل

لقي شخص مصرعه وأصيب ٢١ آخرين في انقلاب سيارة نقل بوصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.



وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة سرابيوم.



أسفر الحادث عن وفاة شخص ويدعي احمد محمد منصور، ٣٨ سنة، مقيم بفاقوس، تم نقله إلي مشرحة القصاصين.

كما اصيب في الحادث كلا من مدحت محمد علي، ابراهيم محمد ابراهيم، عبد الله عاطف، عبد الرحمن عبد الحميد، امل احمد، ابراهيم صفي الدين، سيد محمد، نسمة احمدي، هدي احمدي، محمد ابراهيم، ابراهيم محمد السيد، صلاح السيد محمد، محمد سالم، حسين ابراهيم محمد، احمد مصطفي، صلاح احمد، محمد ابراهيم، يوسف السيد، فخري احمد، صلاح محمد، عبد الرحمن احمدي، اح محمد منصور.

علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس.