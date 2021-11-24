عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصرع شخص وإصابة 21 في انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة أبو سلطان.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب ٢١ آخرين في انقلاب سيارة نقل بوصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

هاني شنودة يلحن أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي


وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة سرابيوم.

سحب 2931 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني


أسفر الحادث عن وفاة شخص ويدعي احمد محمد منصور، ٣٨ سنة، مقيم بفاقوس، تم نقله إلي مشرحة القصاصين.
كما اصيب في الحادث كلا من مدحت محمد علي، ابراهيم محمد ابراهيم، عبد الله عاطف، عبد الرحمن عبد الحميد، امل احمد، ابراهيم صفي الدين، سيد محمد، نسمة احمدي، هدي احمدي، محمد ابراهيم، ابراهيم محمد السيد، صلاح السيد محمد، محمد سالم، حسين ابراهيم محمد، احمد مصطفي، صلاح احمد، محمد ابراهيم، يوسف السيد، فخري احمد، صلاح محمد، عبد الرحمن احمدي، اح محمد منصور.
علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس.

ترشيحاتنا

برلمانية: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. والمشروعات القومية استقطبت استثماراته

طريق المواكب المقدسة ينقل الأقصر إلي سياحة الكيف

بلغاريا تؤكد رغبتها في استيراد الغاز من مصر

تعطيل استعادة قوتها أبرز الأسباب.. 8 سنوات من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

طراز خاص للأثرياء… فورد تطرح "رينجر" ديزل V6

مدبولي: مشروع الضبعة يسهم في تفعيل استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

وفاة الكاتبة شيماء فرح صاحبة رواية "دندش"

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

فيديو

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ