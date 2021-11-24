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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة تتابع التزام الفنادق بمدينة الأقصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة

في إطار الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، اجتمعت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع ممثلي كل من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة مدى التزام الفنادق الثابتة والعائمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واشتراطات السلامة الصحية والالتزام بجودة الخدمات المقدمة بها للزائرين.

وخلال الاجتماع استمعت نائب الوزير إلى طلبات ومقترحات الخبراء والعاملين بالقطاع السياحي بالأقصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة.

وشددت نائب الوزير على ضرورة المراجعة الدقيقة من كافة اللجان المعنية لتطبيق المعايير الصحية والمراجعة للأغذية والمشروبات وأماكن إعدادها ومخازن الأطعمة في الفنادق الثابتة والعائمة.

ومن جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم للمجهودات التي تٌبذل في سبيل المتابعة المستمرة والمراجعة من كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الشركات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، كما أكدوا على أن الأقصر سوف تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة في الحركة السياحية الوافدة إليها خاصة بعد إطلاق فعالية "الأقصر ...طريق الكباش" والتي سوف تبرز للعالم أهمية الأقصر كمتحف مفتوح ومقصد سياحي متميز وفريد.
 

وزارة السياحة والآثار نائب وزير السياحة آثار الاقصر السياحة الفنادق

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