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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شظية القدم.. عملية جراحية عاجلة لـ مروان محسن.. تعرف على مدة غيابه

مروان محسن
مروان محسن

خضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر إلى عملية جراحية فى "شظية القدم " بعد الإصابة القوية التى تعرض لها أمس فى مباراة فريقه أمام إنبي .

وتلقى فيوتشر الهزيمة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصرى الممتاز .

وتأكد غياب مروان محسن عن الملاعب لفترة لن تقل عن 4 أشهر نتيجة الإصابة القوية التى تعرض لها أمس .

ويعد غياب مروان محسن وإصابته القوية ضربة موجعة للجهاز الفنى لفيوتشر فى ظل المستويات المتميزة التى يقدمها اللاعب مع الفريق طوال الفترة الماضية والاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة هجوم الفريق .
وعلى جانب أخر ، قال عبدالظاهر السقا ، المدير الرياضي بنادي فيوتشر إف سي، إن نادي فيوتشر سيسلك السبل القانونية للحصول على حقه ضد الأخطاء التحكيمية.

وأكد  السقا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، أن فيوتشر سيتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم محمد عادل.

وأَضاف المدير الرياضي بنادي فيوتشر إف سي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يتعرض لظلم تحكيمي غير مبرر.

مروان محسن نادى فيوتشر انبي الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

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