النحالين العرب: مهرجان العسل فرصة كبيرة لعرض وتسويق منتجاتهم

قال الدكتور فتحى البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، إن مهرجان العسل يعد فرصة كبيرة للنحالين لعرض منتجاتهم، حيث إن قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة يقيم ندوات لهم لتوصيل رسائل للنحالة الحديثة.



وأضاف "البحيري" خلال حوار ل "صدى البلد"، أن المهرجان يحقق نجاحا كبيرا للنحالين ويعد رسالة للمسئولين لتسليط الضوء على صناعة العسل، موضحا أننا ننتج حوالى 15 ألف طن من العسل نصدر منهم 3000 طن كل عام .



وأشار "رئيس اتحاد النحالين العرب" إلي أن اهتمام وزارة الزراعة بصناعة العسل سيؤدى إلي زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة التصدير.

وكشف عن أهم التحديات التى تواجه صناعة العسل وعددها 17 تحديا وعلى رأسها عدم وجود قاعدة بيانات ثابتة للنحالين ومنتجى العسل، وانحدار السلالة فنحتاج إلي سلالة جديدة.

وأشار إلى أن المهرجان يعمل على تقديم أفضل عسل في العالم وهو العسل المصري بأسعار المميزة، منوهًا أن استهلاك المصريين للعسل المصري قليل جدًا ويجب زيادته خاصة في الظروف التي نمر بها.